L’infermiera simbolo della lotta al Covid al Festival di Sanremo: «Non bisogna abbassare la guardia»

Sanremo. Un selfie postato sui social senza pensarci troppo, dopo un turno di lavoro massacrante in ospedale, che mostra un volto stanco e segnato dalle lunghe ore trascorse indossando la mascherina: con una semplice fotografia la 24enne Alessia Bonari è diventata l’infermiera simbolo della lotta al Covid-19 e Amadeus l’ha voluta con sé sul palco del 71° Festival di Sanremo per ricordare sempre che la lotta contro il virus continua, ma che è necessario adottare i giusti accorgimenti, come indossare la mascherina.

