Pietrabruna, don Luigi Federigo Uboldi cacciato dalla Chiesa

Sanremo. Il sacerdote Luigi Federigo Uboldi, 68 anni, a partire da oggi, non potrà esercitare le sue funzioni di parroco della parrocchia dei Santi Costa e Damiano in frazione Torre Paponi a Pietrabruna, in provincia di Imperia. Lo ha disposto la Congregazione per la Dottrina della Fede che oggi ha celebrato, presso la diocesi di Ventimiglia-Sanremo un processo penale extragiudiziale nei confronti del presbitero originario di Castellanza, in provincia di Varese. A Uboldi è stata comminata la pena della dimissione dallo stato clericale. Ora il sacerdote avrà tempo dieci giorni per presentare ricorso. «Si tratta di una sentenza non ancora definitiva», dichiara il vescovo Antonio Suetta che sul caso mantiene il massimo riserbo, trattandosi ancora di una condanna cautelare: «Il processo non è inerente a situazioni verificatesi nella diocesi amministrata da Uboldi».

