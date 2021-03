Pro Recco, grande prestazione: i commenti di Hernández ed Echenique

Recco. Secondo concentramento di Champions League. Così come il primo, si gioca ancora ad Ostia. La Pro Recco prosegue nella sua striscia di vittorie, battendo 14 a 8 l’Olympiacos.

Gabriel Hernández commenta così l’incontro, che ha visto i biancocelesti in gran forma: “La verità è che siccome nella prima bolla di Champions i giocatori erano senza ritmo perché praticamente avevano giocato due partite in tre mesi, questa volta i giocatori sono arrivati con ritmo. Sicuramente hanno fatto un buon lavoro. Innanzitutto hanno giocato ed è quello che deve fare un giocatore per sviluppare il suo gioco. Li ho trovati con ambizioni e con ritmo partita”.

... » Leggi tutto