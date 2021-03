Ranieri pre-derby: “Partita che fa ribollire il sangue. Chi non ha motivazione è giocatore a metà”

Genova. “I derby son derby. Hanno quel qualcosa in più che ti bolle dentro il sangue e ti fa fare delle cose che magari non faresti in un’altra partita”. Claudio Ranieri, che di derby ne ha vissuti tanti, ha ben chiaro cosa significhi giocare una stracittadina.

Tuttavia anche questa volta (la quarta) Genoa-Sampdoria si disputerà senza pubblico: “Senza i nostri tifosi e quelli avversari, il derby non ha quel solito pathos e lo vivi in un’altra maniera senza gli incitamenti dei nostri tifosi, non è calcio”, afferma Ranieri.

