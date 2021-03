Sanremo2021, esplosiva Bertè dai capelli turchini e le scarpe rosse contro il femminicidio

Sanremo. Farfalle colorate nei capelli azzurri da fata turchina, guanti in pelle a mezze dita, minigonna nero e smalto rosso. Esplosiva Loredana Bertè che arriva sul palco dell’Ariston come super ospite e riporta il Festival ai successi degli anni Ottanta, Novanta.

L’artista ha portato sul palco le scarpe rosse simbolo della lotta al femminicidio: «Un piccolo messaggio – ha detto la Bertè – Ma per me importantissimo: al primo schiaffo bisogna denunciare».

