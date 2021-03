Schianto mortale ad Andora, identificate le vittime: sono di Alassio e Laigueglia

Andora. Una tragedia che ha colpito l’intero ponente savonese, quella consumatasi ieri intorno alle 19.30 tra le curve dell’Aurelia tra Laigueglia e Andora, all’altezza del faro di Capo Mele. A perdere la vita sono stati infatti Simone Gai, 50 anni, molto noto a Laigueglia per aver gestito in passato i Bagni Arcobaleno, e Andrea Forestieri, 40 anni, di Alassio. Ancora in gravi condizioni al Santa Corona il fratello di quest’ultimo, Giuseppe Forestieri.

Ci sono volute ore per ricostruire l’accaduto: l’impatto è stato talmente violento che anche solo identificare i veicoli ha richiesto diverso tempo. Secondo quanto emerso i due fratelli viaggiavano a bordo di un Kymco Dink 125, mentre Simone Gai era alla guida di uno Yamaha T-Max. I due veicoli si sono scontrati frontalmente al centro della carreggiata, in un breve rettilineo situato tra due curve. Un impatto violentissimo che ha sbalzato a terra i tre uomini.

