Serie A2, Tennistavolo Genova Cervino vittorioso sulla capolista Marcozzi Cagliari

Genova. Nella quinta giornata di Serie A2 maschile, nel girone A fa notizia il successo in rimonta del Tennistavolo Genova Cervino, per 4-2 sulla capolista Marcozzi Cagliari, al termine di tre ore di lotta.

I sardi si sono portati in vantaggio per 2-0, con il 3-1 del nigeriano Shola Oyetayo su Matteo Gualdi e il 3-2, risalendo da 0-2, di Maxim Kuznetsov su Andrea Pacileo, poi i liguri hanno ribaltato la situazione, grazie al 3-2, recuperando da 1-2, e al 3-0 di Enrico Puppo su Stefano Curcio e su Oyetayo, al 3-1 di Gualdi su Kuznetsov e al 3-0 conclusivo di Pacileo su Curcio, che nel terzo set si è ritirato per infortunio sul punteggio di 1-6.

