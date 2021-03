Titanio nel Beigua, Cia Savona: “Un danno per le filiere agricole, forestali e turistiche”

Urbe/Sassello. “Abbiamo appreso in questi giorni che la Conferenza dei servizi, nonostante il giudizio negativo dell’ente-parco e dei due Comuni di Urbe e Sassello, ma con parere favorevole della Regione Liguria, della Provincia di Savona e dell’Arpal, avrebbe dato il via libera ad operazioni di esplorazione e sondaggio per la ricerca del titanio sul monte Tarinè, con una attività di ricerca consentita proprio all’interno dell’area naturale e protetta del Beigua. Il comprensorio del parco del Beigua, la più vasta area naturale protetta della Liguria, oltre ad aver ottenuto il riconoscimento come sito Unesco ed essere inserito nella lista dei Geoparchi a livello globale, è una vera e propria perla che contiene un territorio incontaminato con valori paesaggistici semplicemente unici, unendo la montagna e il mare in pochissimi chilometri”.

Questa la presa di posizione di Cia Savona, che si unisce al coro di proteste di questi giorni con riferimento al contesto di attività legate alle filiere agricole.

