Vaccini, dal 9 marzo si aprono le prenotazioni tramite medico di famiglia per i ‘fragili’

Genova. Entro la settimana saranno concluse le procedure di acquisizione di tutti i dati e tra mercoledì e giovedì si presenterà il piano delle vaccinazioni per i fragili e gli ultra fragili. Inoltre entro la fine della settimana verrà completata la formazione per i medici di famiglia in modo che da lunedì 9 marzo possa partire la vaccinazione.

Lo comunica il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: “Da oggi iniziamo a distribuire i vaccini AstraZeneca presso le categorie prioritarie e quelle categorie che sono in grado di somministrarli autonomamente, come la polizia, i Vigili del Fuoco, l’Agenzia delle Dogane, l’Università, la Polizia Municipale. Naturalmente effettueremo un controllo per verificare. Per coloro che devono rivolgersi ai medici di medicina generale, come gli insegnanti o altre categorie, compreso i soggetti fragili, la prenotazione inizierà dal 9 marzo, ad opera dei medici di famiglia, attraverso le agende di prenotazione che Liguria Digitale sta affinando. Sarà comunque il medico di famiglia a qualificare la ultra fragilità di un paziente”.

