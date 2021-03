Campagna vaccinale, Vaccarezza alle minoranze: “Risultati positivi, le problematiche non dipendono dalla Regione”

Regione. Il capogruppo di Cambiamo! in Regione, Angelo Vaccarezza, risponde alle polemiche dei gruppi di minoranza rispetto all’andamento della campagna vaccinale in Liguria.

“Sentire una coalizione formata dalla Lista Sansa, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da LeU che si lamenta della situazione vaccinale suona un po’ come se Nerone avesse qualcosa da ridire, sentendo odore di fumo – commenta Vaccarezza – Al di là delle battute, trovo sconvolgente sentire che le minoranze si lamentino dell’operato di Regione Liguria in tema di vaccini, nonostante il presidente Giovanni Toti e la giunta stiano facendo il massimo per portare a casa il risultato migliore possibile: i dati di oggi ci dicono che oltre 127mila dosi risultano somministrate, pari al 63% di quelle consegnate”.

... » Leggi tutto