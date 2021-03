Cisano Sul Neva, il Comune si aggiudica 920 mila euro per la messa in sicurezza del territorio

Cisano Sul Neva. Grazie al monitoraggio costante del territorio e alle conseguenti segnalazioni delle zone più critiche inoltrate alle sedi regionali competenti il comune di Cisano sul Neva si è aggiudicato 920 mila euro di finanziamenti per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio idrogeologico.

A questo contributo si aggiungono ulteriori 30 mila euro, già ottenuti, per la progettazione. Lunedì si è svolto il primo sopralluogo, nelle zone considerate più critiche, del sindaco Massimo Niero e dei tecnici comunali: “E’ con grande soddisfazione che comunichiamo ai nostri coincittadini l’arrivo di questi importanti finanziamenti che ci permetteranno di eseguire opere essenziali per ridurre il rischio idrogeologico – dichiara il sindaco Massimo Niero – ed evitare che si possano ripetere situazioni drammatiche come quelle registrate a seguito degli eccezionali eventi alluvionali del 2016 che avevano colpito, con grande intensità e in particolare la frazione di Martinetto”.

