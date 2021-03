Disoccupata spacciata per avvocato, barista per medico del S.Corona: ecco come agivano i truffatori dei mutui

Alassio. Una disoccupata spacciata per avvocato e una barista per medico del S.Corona. È solo uno degli escamotage utilizzati per mettere in atto una maxi-truffa da oltre 1 milione di euro, perpetrata con lo stratagemma della richiesta di mutui a nome di persone in difficoltà, in cambio di una misera remunerazione.

È stata messa in atto da un gruppo di truffatori (7 in tutto), scoperti e denunciati dal comando provinciale della guardia di finanza di Savona. Una vera e propria rete truffaldina che, nel giro di 3 anni (dal 2018 al 2020) si era estesa nel “mare finanziario” del savonese, riuscendo anche ad imbrigliare alcuni istituti di credito ma presentando, allo stesso tempo, alcune falle, che ad alcuni non sono passate inosservate.

