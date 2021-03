Festival di Sanremo, la savonese Annalisa in testa alla classifica dopo la prima serata

Carcare. “Dieci”: non solo il titolo della canzone ma anche il voto che la giuria demoscopica ha assegnato ieri ad Annalisa, in vetta alla classifica parziale della prima serata della kermesse canora sanremese.

Tra gli ultimi cantanti in gara in ordine di esibizione, l’artista di origini carcaresi ha calcato il palco dell’Ariston poco prima dell’una, con un look audace e maturo, convincendo subito con la sua inconfondibile sonorità espressa in una dichiarazione d’amore alla musica.

