New Racing for Genova vola con Luca Fredducci al Rally dei Laghi

Genova. New Racing for Genova prima di classe R2B al Rally dei Laghi, gara d’apertura della Coppa Rally di Zona 2 (Liguria e Lombardia), grazie all’ottima prestazione messa a segno dal genovese – trapiantato nel varesotto per amore – Luca Fredducci e dalla sua compagna, l’elvetica Clarissa De Rosa, al via con la Peugeot 208 R2B. Un rally tutto sostanza, il loro, che, oltre ad evidenziare le doti velocistiche del pilota, li ha portati a conquistare anche un’ottima diciottesima piazza assoluta finale in quella che può essere considerata la loro “gara di casa”.

Da Varese, buone indicazioni anche per l’inedita Renault Clio Williams in configurazione Racing Start Plus dell’altro equipaggio della New Racing for Genova in lizza, quello composto da Maurizio Zaccaron e dall’ossolana Pamela Mirani, giunti quinti di classe. Il pilota levantino, assente dai rally da oltre un anno, ha faticato un po’ a ritrovare il ritmo gara ma si è detto soddisfatto per il riscontro fornito dalla vettura, che ha ancora ampi margini di miglioramento.

