Sampierdarena, il parco dimenticato: spaziosi e in ordine ma i giardini Costa sono sempre deserti

Genova. A seconda che sia l’alba o il tramonto, si trovano all’ombra del Matitone o di palazzo Lancia. Sono 6500 metri quadri, di cui circa un terzo di verde – ulivi, lecci, ginestre, piante da macchia mediterranea – e il resto di porfido rossiccio. Al centro una fontana lunghissima ed elegante che però non hai mai visto un goccio d’acqua. Nel complesso un’oasi ovattata tra la trafficata via Cantore, l’altrettanto trafficata via Di Francia e la vicina sopraelevata.

Siamo all’interno dei giardini Angelo Costa, a Sampierdarena. Una vasta area realizzata all’inizio degli anni Novanta, insieme al Matitone, sopra il silos auto a servizio dell’edificio pubblico. Si raggiungono dalla stessa via Cantore (l’ingresso è a monte del murales dedicato al tifoso del Genoa Vincenzo Spagnolo) e, solo teoricamente, con una passerella che sovrasta via Dino Col, sbarrata da secoli. Non certo giardini segreti, anzi, sono tra i più facilmente accessibili. Ma si presentano quasi sempre deserti.

