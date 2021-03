Tenta di investire gli agenti a un posto di blocco e poi fugge contromano in autostrada: arrestato

Finale Ligure. E’ stato fermato a Finale Ligure l’uomo, un italiano di 56 anni residente a Genova, che con il suo comportamento ha rischiato i causare una serie di incidenti sull’autostrada: prima ha tentato di investire il poliziotto che gli aveva intimato l’alt alla barriera autostradale di Ventimiglia in ingresso nel territorio nazionale e poi ha percorso chilometri di autostrada in contromano per evitare di essere raggiunto.

E’ successo giorni fa a Ventimiglia. Come riportato da Riviera24, era notte inoltrata, due pattuglie della polizia di frontiera, in servizio alla barriera autostradale, unitamente a personale dell’E.I., stavano procedendo ai controlli di routine. Ad un tratto la loro attenzione è stata attratta da una vettura in arrivo dalla Francia a velocità sostenuta, una ”Mercedes S” di colore scuro con targa francese. L’uomo dopo aver prelevato lo scontrino, stava per ripartire quando un agente della polizia di frontiera ha deciso di controllarlo. Intimato l’ “alt”, lo ha invitato a fermarsi. Improvvisamente l’uomo, prima ha finto di fermarsi per poi accelerare bruscamente proprio in direzione del poliziotto che, solo grazie alla prontezza di riflessi e una manovra di agilità fisica, è riuscito ad evitare di essere preso in pieno, effettuando un salto ed appoggiandosi con le mani sul cofano dell’auto.

