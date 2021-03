Titanio nel Parco del Beigua: “Autorizzazione rischiosa e tecniche di ricerca sbagliate”

Varazze. Si è infiammata in questi giorni la protesta contro il permesso rilasciato a C.E.T. (Compagnia Europea per il Titanio, codice Ateco che prevede “Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi”) da Regione Liguria per realizzare una ricerca mineraria, in parte nel territorio del Parco regionale del Beigua. Ma le origini della vicenda risalgono al 2015 quando l’azienda ha presentato la prima istanza a Regione Liguria, respinta, per ottenere l’autorizzazione per poter effettuare una ricerca mineraria.

Infatti, nell’aprile 2015 C.E.T. avanza la domanda per ottenere “il permesso – si legge nella successiva risposta di Regione Liguria – di ricerca mineraria per minerali di titanio, granato e minerali associati nei comuni di Sassello e Urbe” in provincia di Savona”. Regione, nel luglio del 2015, nega l’autorizzazione dopo aver preso atto dei pareri contrari dei Comuni interessati, dell’Ente Parco Naturale Regionale del Beigua che aveva sottolineato che sarebbe stato possibile “asportare rocce, minerali e fossili” solo previa autorizzazione dell’Ente ed esclusivamente per “ricerche scientifiche o per gli accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili”.

