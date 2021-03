Albenga, cittadini stanchi della sporcizia e del degrado nell’area dell’ex ospedale: “Una vergogna”

Albenga. Non cessano le segnalazioni sullo stato di degrado di via Trento, nell’area antistante il vecchio ospedale e in altre zone del Lungocenta, luoghi, che secondo molti residenti, sono diventati “zona franca per sbandati di ogni tipo e sono occupati da tempo da cittadini extracomunitari”.

“Sporcano, buttano a terra di tutto, bottiglie di birra e ogni genere di rifiuto ed è così sempre. Uno schifo, una vergogna” esclamano ormai rassegnati tanti cittadini.

