Albisola Pallavolo, settimana intensa per le giovanili: i risultati

Albisola Superiore. È appena terminata una settimana ricca di incontri per l’Albisola Pallavolo, protagonista su più fronti anche con le formazioni degli atleti e delle atlete Under 15, 17 e 19.

Under 15

Una vittoria e una sconfitta per questa leva. La formazione maschile ha ceduto il passo per 0-3 al Volley Team Finale, mentre le ragazze contro il New Volley Val Bormida con un netto 3-0 hanno confermato il loro ottimo momento di forma. Anche la VBC Savona si è in seguito dovuta arrendere al Planet Volley (nella foto), vittorioso per 0-3 nonostante le difficoltà createsi a causa delle numerose assenze.

