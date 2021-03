Bordighera, imboccatura del porto pericolosa per le barche: iniziate operazioni di dragaggio

Bordighera. Sono iniziate ieri e proseguono in queste ore le operazioni di dragaggio dell’imboccatura del porto di Bordighera. L’operazione si è resa necessaria in quanto ingresso e uscita delle imbarcazioni dal porto non erano ormai più sicure: con una gru sopra un pontone si sta dunque provvedendo a portare via la sabbia per abbassare il fondale, evitando così che i natanti restino incagliati.

