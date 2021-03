Confermato lo sciopero dei portuali, domani mattina doppio presidio a Genova

Genova. Confermato lo sciopero dei portuali previsto a Genova per domani, venerdì 5 marzo. È questo l’esito della riunione tra Autorità portuale, terminalisti e sindacati convocata questa mattina.

Ufficialmente non sono previsti cortei ma soltanto due presidi organizzati da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti: il primo in corrispondenza del varco portuale di Ponte Etiopia, dalle 5.45 alle 8.30, mentre quello principale sarà sotto la sede di Confindustria Genova a Brignole, dalle 9.30 alle 12. L’astensione riguarderà tutte le prestazioni dalla sera del 4 marzo a quella del 5 marzo, in base all’organizzazione funzionale dei singoli terminal.

