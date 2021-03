Coronavirus, gli ospedali tornano a riempirsi: “La situazione in Liguria sta cambiando”

Genova. “Stasera il reparto di malattie infettive è pieno. La situazione non è di emergenza ma sta progressivamente cambiando”. Matteo Bassetti, primario del San Martino di Genova, conferma ciò che emerge dai bollettini regionali degli ultimi giorni: i ricoveri ospedalieri in Liguria mostrano nuovamente una tendenza a salire dopo una discesa lenta e prolungata. Oggi 590, ieri erano 579, martedì 570. Basti pensare che una settimana fa erano 545, cioè 45 in meno di oggi.

“Sarà un fine settimana differente da quelli precedenti – conferma Angelo Gratarola, coordinatore del dipartimento di emergenza-urgenza della Liguria e direttore del pronto soccorso del San Martino -. L’aumento della circolazione del virus si ripercuote sul sistema ospedaliero. La pressione è aumentata anche se non in maniera drammatica. Per ora la pressione sulle terapie intensive è costante, abbiamo oscillazioni con numeri molto piccoli. È possibile che anche quel dato possa incrementare perché alcuni pazienti si complicano e hanno bisogno di cure intensive”.

