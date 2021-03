Dantedì, a Monaco un recital concerto tratto dalla Divina Commedia: “Iter Amoris”

Monaco. Nell’ambito dell’anniversario dei 700 anni della morte di Dante Alighieri (Firenze 1265 – Ravenna 1321), l’Associazione Dante Monaco, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e il Servizio Diocesano della Cultura di MonteCarlo, celebra il primo Dantedì a Monaco istituito dal governo italiano per onorare, sia in patria che all’estero, il padre della lingua italiana dedicandogli un’intera giornata. La scelta del 25 marzo come data simbolo per il Dantedì, nasce da alcuni studiosi che hanno indicato possa essere quella più possibile relativamente all’inizio del viaggio di Dante nell’aldilà della Divina Commedia.

