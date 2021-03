La Liguria potrebbe restare in zona gialla, ma preoccupano tutti gli indicatori (in aumento)

Liguria. “La prossima settimana la Liguria resterà in zona gialla, per quanto abbiamo esaminato dai nostri dati, a esclusione dell’estremo Ponente in cui l’incidenza resta superiore a media regionale”. La conferma arriva dal presidente Giovanni Toti alla vigilia dell’uscita del monitoraggio della cabina di regia Iss-ministero della Salute sulla settimana 22-28 febbraio che dovrebbe quindi confermare il regime attualmente in vigore.

I dati di Alisa, che anticipano quelli del report, mostrano un Rt in crescita con intervallo di confidenza compreso tra 0,91 e 1,02: poiché si considera il valore più basso, la Liguria rimarrebbe sotto la soglia minima prevista per entrare in zona arancione e quindi in uno scenario di tipo 1. I tassi di occupazione dei posti letto aumentano ma rimangono sotto il livello critico (23% di positivi in terapia intensiva, 29% in area medica) mentre il livello di rischio passa da “basso” a “moderato”. Non abbastanza, tuttavia, per comportare nuove restrizioni.

