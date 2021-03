Lavori all’acquedotto e Finale resta “a secco”: diverse zone senz’acqua per ore

Finale Ligure. “A partire dalle 22.30 di stasera interruzione dell’acqua in molte zone di Finale Ligure. Il Consorzio depurazione di Savona eseguire un importante intervento sulle condotte di Via Dante”. Lo comunica in una nota l’amministrazione comunale finalese.

“Sono previste – spiegano dal Comune – interruzioni del servizio a Finalmarina, Finalborgo, via per Calice (fino a Bastian Contrario), Finalpia sponda destra dello Sciusa fino a Via Melogno”.

... » Leggi tutto