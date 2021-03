Maturità 2021, orali in presenza a partire da una tesina: si inizia il 16 giugno

Liguria. Il secondo “esame di maturità” dell’era Covid partirà il 16 giugno. Avvio alla fine delle lezioni e avanti fino al 30 giugno per gli esami di terza media. Sia per la maturità sia per l’esame di scuola primaria ci sarà una prova orale in presenza a partire dalla discussione di un elaborato il cui argomento sarà assegnato alle studentesse e agli studenti dal consiglio di classe nei mesi che precedono l’esame. Nella scuola secondaria di secondo grado l’elaborato riguarderà le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi.

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato infatti le ordinanze sugli esami di stato del primo e del secondo ciclo di istruzione e sulle modalità di nomina e costituzione delle commissioni. I testi sono disponibili, da oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, con i relativi allegati. Il Ministero ha reso disponibile un’apposita pagina web con tutti i materiali dedicati agli Esami di Stato.

