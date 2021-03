Meteo Liguria, l’anticipo di primavera è già finito: tornano pioggia e freddo

Genova. Alta pressione in attenuazione nei prossimi giorni sulla Liguria. Arriverà qualche pioggia e una diminuzione della temperatura soprattutto nella giornata di sabato. Ecco le previsioni di Limet per oggi, domani e l’inizio del weekend.

Giovedì 4 marzo. Nubi medio-basse in aumento segnatamente sul settore centro-occidentale della regione specie nel pomeriggio e in serata dove è attesa qualche pioviggine prima di notte. Ampie schiarite sull’Imperiese, Alpi Liguri, Bormida occidentale e Spezzino nell’arco della giornata. Venti: Moderati tra sud e sud-est, rinforzo sui crinali e versanti padani nel pomeriggio. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: In lieve aumento le minime, in contenuto calo le massime. Sulla costa minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 14 e 17 gradi. Nell’interno minime tra -2 e 4 gradi, massime tra 11 e 14 gradi.

