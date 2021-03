Rari Nantes Savona e Pallavolo Carcare note positive, segnali dal Vado in questo inizio di 2021

Savona. Nel confronto fra due anni consecutivi, il 2021 ha le carte in regola e buone probabilità di rivelarsi sportivamente più ricco del 2020. Tuttavia, i primi due mesi dell’anno passato erano stati vissuti ancora all’insegna della “normalità”, con tutti gli sport, dai dilettanti ai professionisti, pienamente attivi. Poi, il brusco stop tra fine febbraio ed inizio marzo.

Quest’anno, invece, mentre le discipline individuali stanno avendo qualche possibilità in più, per quanto riguarda gli sport di squadra il privilegio di giocare è riservato solamente alle società che competono a livello nazionale. Pochissime le eccezioni, limitate all’ambito giovanile e alla Serie C del volley.

