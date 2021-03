Recco, lotta alla processionaria: disinfestazione sui pini di via Liceti

Recco. Proseguono anche in questi primi mesi dell’anno gli interventi di lotta alla diffusione della processionaria. L’amministrazione comunale ha incaricato la ditta specializzata nelle disinfestazioni di rimuovere i nidi e i bozzoli degli insetti presenti sulle chiome dei pini in via Liceti, direttamente sull’albero, grazie all’utilizzo di una piattaforma aerea.

“Stiamo effettuando in maniera sistematica un’attività di contrasto alla processionaria – sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo – va però ricordato che, per non vanificare il lavoro svolto finora, anche i privati nei loro giardini devono esercitare il monitoraggio e rimuovere i nidi di insetti, come previsto da apposita ordinanza”.

