Riapre Stefanel in via XX Settembre, Ovs ha comprato la catena di moda

Genova. Il negozio Stefanel di Genova riapre al pubblico, da giovedì 4 marzo le vetrine lungo la centralissima via XX Settembre tornano ad accendere le luci. Si tratta di una buona notizia per la via dello shopping di cui troppo spesso parliamo per via di saracinesche che si abbassano.

La riapertura è l’effetto della finalizzazione nei giorni scorsi del passaggio di proprietà del brand Stefanel e di 23 negozi a gestione diretta, OVS, leader in Italia nell’abbigliamento donna, uomo e bambino, riapre progressivamente gli store nelle più belle vie dello shopping.

