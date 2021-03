Sanremo 2021, con “Arnica” Gio Evan porta la sua spiritualità sul palco dell’Ariston

Sanremo. «Prima di salire sul palco dell’Ariston mi sono detto “goditi il panico”, ormai non c’era più scampo. Ho provato dalla mattina di ieri, ero insopportabile e così poi mi sono messo in punizione, ho saltato la colazione e il pranzo e prima di salire sul palco ho dovuto accettare e assolvere la parte distruttiva di me stesso. Chi sale sul palco deve essere grato, ma noi non siamo così. Dobbiamo sempre accettare le nostre guerre interiori. Di solito dormo dalle 21 e mangio alle 18, è stato faticoso per il mio corpo, ero stanchissimo, non sono fatto per quegli orari, sapevo che sarei uscito dagli orari di confort, e così ho sfruttato l’ansia come potenza. Non ho disperso energia per tutto il giorno e poi sono esploso sul palco. Sono contento di questa eccessiva fragilità, non mi vergogno di me stesso, mi piace. Ho fatto due inchini all’orchestra per connettermi con i musicisti, è fondamentale per me la connessione» – dice Gio Evan parlando della sua esperienza sul palco dell’Ariston a Sanremo 2021.

