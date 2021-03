Sanremo 2021: Fedez e Michielin ancora favoriti. Sale Ermal Meta, Noemi perde quota

Sanremo. Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo, si confermano in gran parte i pronostici ma con qualche novità. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it, infatti, favorito è ancora il duo Fedez-Michielin, in quota a 5.00, e principali candidati alla vittoria finale. Sostanzialmente invariata la quota per Annalisa, offerta a 7,50, mentre crescono le chances di Ermal Meta che affianca in quota proprio Annalisa. Si alza notevolmente, invece, la quota di Noemi, che dai 7.00 della prima sera passa a 10.00.

... » Leggi tutto