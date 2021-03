Sanremo, incontro serrato tra Toti e le categorie. Al sindaco il compito di trovare una forma di ristoro per ristoranti e bar

Sanremo. In attesa che il presidente della Regione Liguria tocchi terra nella Città dei Fiori per la quarta serata del Festival in programma domani, Giovanni Toti ha incontrato in tarda mattinata le categorie commerciali sanremesi per fare il punto sulla situazione sanitaria e spiegare di persona a ristoratori e baristi i motivi che lo hanno portato ad allargare la zona arancione rinforzata (attività e scuole chiuse fino al 14 marzo) al distretto2 sanremese a partire da oggi.

... » Leggi tutto