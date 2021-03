Sanremo, ristoratore massacrato nel suo locale «Una furia terribile, da spedizione punitiva»

Sanremo. Padre e due figli sono agli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni gravi ed un trentenne, titolare del ristorante pizzeria Napulè, che verrà dimesso in questi giorni dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Lì ci era finito l’altro ieri, martedì due marzo, con una gamba fratturata ed un profonda ferita all’interno coscia, probabilmente una coltellata, conseguenza di una spedizione punitiva in piena regola messa in atto da Giovanni Iannì, cinquantenne, e dai fratelli Omar e Giuseppe, tutti pescatori con l’imbarcazione ormeggiata al Porto Vecchio.

... » Leggi tutto