Tennis, Gianluca Mager: buona prestazione nel torneo a Buenos Aires. Dall’Argentina il campione guarda il Festival

Buenos Aires. Dopo un ottimo primo turno che lo ha visto trionfare nel derby contro il siciliano Salvatore Caruso, numero 79 del ranking mondiale, il tennista sanremese Gianluca Mager è stato sconfitto con il punteggio di 64 76 da Pablo Andujar, numero 57 della classifica mondiale (ATP).

«Una buona prestazione – commenta Mager dopo il match – Ho avuto diverse chances in entrambi i set. Il tie-break mi è sfuggito via per un solo punto. Ma, mi ritengo soddisfatto perché ho espresso un buon tennis».

