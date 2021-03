Titanio sul Beigua, i comitati si riuniscono: manifestazione nel parco per fermare le ricerche

Varazze. Politici, associazioni, enti, Comuni: in tanti si sono opposti alla scelta della Regione Liguria di dare il via libera alle indagini geologiche del CET (Compagnia Europea per il Titanio) nel parco del Beigua. Ed ora i comitati si sono riuniti per dare atto ad una manifestazione in sua difesa.

La decisione della giunta regionale ha fatto e sta facendo discutere, nonostante sia stata data l’autorizzazione solo per le ricerche e non per le estrazioni minerarie (questa mattina è arriva di nuovo la conferma da parte dell’assessore Scajola), ma la paura è che il sito possa diventare una cava, con i relativi danni a livello ambientale. Fatto nuovamente smentito questa mattina dall’assessore Scajola, come riportato dagli esponenti di Linea Condivisa e della Lista Sansa, che con entusiasmo hanno dichiarato: “Siamo soddisfatti per essere riusciti a strappare il ‘no’ dell’assessore Marco Scajola e a bloccare una prima fase di esplorazione nel cuore del parco del Beigua, per la possibile e successiva estrazione del titanio”.

