Titanio sul Beigua, i consiglieri Pastorino e Candia: “Abbiamo bloccato una prima fase di esplorazione”

Varazze. “Siamo soddisfatti per essere riusciti a strappare il ‘no’ dell’assessore Marco Scajola e a bloccare una prima fase di esplorazione nel cuore del parco del Beigua, per la possibile e successiva estrazione del titanio. Adesso continueremo a vigilare proprio come abbiamo fatto in precedenza”.

E’ quanto dichiarano il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino e il consigliere regionale della Lista Sansa Selena Candia. I consiglieri avevano già manifestato la loro preoccupazione dopo essere venuti a conoscenza dell’autorizzazione che aveva rilasciato Regione Liguria a fine febbraio.

