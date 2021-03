Via dei Cebà: la strada invasa dai ratti a due passi da Galleria Mazzini, tra spazzatura e degrado

Genova. Una ragazza, forse appena uscita dall’ufficio, dopo aver percorso la parte iniziale di Galleria Mazzini, svolta verso la strada parallela. Fa qualche passo, supera la schiera di bidoni maleodoranti con qualche esclamazione di disgusto, fa per prendere le chiavi dello scooter parcheggiato qualche metro più avanti, quando tra i piedi le passano due ratti, forse tre, dimensione maxi, che si stanno contendendo una poltiglia sporca di qualche resto di cibo. Un urlo, lo sdegno schifato per quello che si è appena visto sotto il naso, e la corsa a raggiungere la moto per ‘scappare’ da lì.

Questa è la scena a cui assistiamo appena mettiamo piede in via Ceba, la quasi sconosciuta strada che passa tra la galleria ottocentesca e Piccapitra, un tempo caruggio lastricato nei pressi della Porta Aurea, oggi, dopo le demolizioni degli anni 70 e mezzo secolo di smog, traffico e abbandono, una quinta urbana da incubo.

... » Leggi tutto