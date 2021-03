Acquedotto, un giorno senz’acqua per alcune vie tra Sturla e Quarto

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori di manutenzione alla rete di distribuzione, il giorno mercoledì 10 Marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 si potranno verificare disservizi alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova interessate dalla manovra:

• Via Angelo Carrara

• Via Francesco Ardini

• Via Sorelle Avegno

• Viale Teano

• Via 5 Maggio (dal civico 8 al civico 16)

• Largo Gerolamo Gaslini

• Via Giorgio Chiesa (civico 5)

