Albenga, partita riqualificazione urbana per contrastare situazioni di degrado su Lungocenta Trento

Albenga. È iniziato nei giorni scorsi ad Albenga un intervento di pulizia all’interno dell’alveo del fiume Centa sulla sponda sinistra adiacente via Trento nel tratto compreso tra Ponte Viveri e l’intersezione con via Mameli dove è stata rinvenuta una notevole quantità di rifiuti.

“Oltre ai controlli ad opera delle forze dell’ordine presenti sul territorio, indispensabili per combattere fenomeni di microcriminalità, come amministrazione abbiamo ritenuto fondamentale disporre interventi di pulizia e riqualificazione di una zona che purtroppo versa in una situazione di degrado come Lungocenta Trento” afferma il consigliere Raiko Radiuk.

