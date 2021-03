Campagna vaccinale over80 a Pietra, previsto servizio di accompagnamento e di supporto alla prenotazione

Pietra Ligure. Per agevolare la campagna vaccinale contro il Covid-19, il Comune di Pietra Ligure ha deciso di mettere a disposizione dei propri cittadini over 80 che desiderano vaccinarsi ma che, per varie ragioni, hanno difficoltà a raggiungere il luogo di somministrazione o incontrano problemi nel prenotarsi online, un servizio di trasporto gratuito e un supporto alla prenotazione telematica.

A partire da lunedì 8 marzo si potrà così usufruire del servizio di trasporto gratuito contattando l’Ufficio Servizi Sociali al numero telefonico 019.6293700, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13. Si potrà invece avere informazioni e assistenza alla prenotazione online chiamando, il martedì dalle ore 9 alle 11, l’Ufficio Distaccato della Polizia Municipale al numero telefonico 019.6293530.

... » Leggi tutto