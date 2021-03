Coronavirus, in Liguria boom di contagi nei giovanissimi: la fascia 5-19 anni è la più colpita

Genova. Chi contrae di più il coronavirus in Liguria? Fino a qualche mese fa la risposta sarebbe stata scontata: gli anziani. Invece i dati rivelati nelle scorse ore da Alisa sono sorprendenti: oggi la fascia d’età più colpita dai contagi è 5-19 anni, cioè bambini e ragazzi in età scolare, con un’incidenza media settimanale che supera i 25 casi ogni 100mila abitanti di quella categoria. Al secondo posto ci sono gli adulti tra i 20 e i 64 anni, poi i più piccoli (0-4 anni) e solo agli ultimi posti le fasce 65-79 anni e over 80 la cui incidenza si è dimezzata nel giro di due mesi.

Fino a Natale gli ultraottantenni “rappresentavano un grandissimo problema perché erano di gran lunga la fascia d’età coi maggiori casi, che si riflettevano in elevati tassi di ospedalizzazione – spiega Filippo Ansaldi, direttore della prevenzione di Alisa -. Invece, da quando la campagna di vaccinazione è partita prima nelle Rsa e poi sugli over 80 in comunità, la situazione è cambiata. C’è stata una prodigiosa diminuzione da 30 a circa 15 casi su 100mila abitanti. Man mano che la popolazione sarà vaccinata ci aspettiamo un’ulteriore diminuzione”.

... » Leggi tutto