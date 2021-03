Coronavirus, le agenzie di viaggi gridano aiuto: “In Liguria 80 hanno già chiuso”

Genova. “Le agenzie sono ferme e fermi sono anche i sostegni. Nel frattempo, gli sportelli chiudono. Speriamo che con il nuovo governo ci sia un’evoluzione”. La luce in fondo al tunnel è ancora molto lontana per Enrico Cordeglio, presidente di Assoviaggi Liguria, che riporta all’agenzia Dire il grido d’aiuto delle agenzie di viaggi.

“La situazione è molto seria perché non vediamo segnali di ripresa che ci facciano sperare di poter tornare attivi in tempi brevi“, aggiunge ricordando che, a livello nazionale, dall’inizio della crisi, ha chiuso il 23% degli sportelli. Stime ancora più alte in Liguria, dove si partiva da una base di 250-300 sportelli, ma circa un’ottantina di filiali ha dovuto abbassare la saracinesca.

... » Leggi tutto