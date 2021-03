Covid, Toti: «Impegno straordinario su campagna vaccinale nel Ponente, più colpito dal virus»

Imperia. «Stiamo mettendo in campo uno sforzo straordinario per la campagna vaccinale nel Ponente ligure, maggiormente colpito dal Covid con una curva epidemiologica ancora alta. Per questo alle 2.100 vaccinazioni somministrate ogni settimana alle persone ultra 80enni (nelle tre sedi vaccinali della Asl, al domicilio e attraverso le giornate vaccinali nei piccoli comuni dell’entroterra) con un incremento a partire dalla prossima settimana per la somministrazione anche delle seconde dosi entro maggio, se ne aggiungono in via straordinaria altre 5.400 in appena dieci giorni, entro il 14 marzo, per concludere in tempo record tutte le vaccinazioni dei docenti delle scuole, delle forze dell’ordine e dei lavoratori frontalieri. L’obiettivo è fare presto nel mettere in sicurezza il maggior numero di persone possibili». Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti fa il punto sulla campagna vaccinale nel Ponente ligure.

