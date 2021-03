Dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria contributi per sostenere le iniziative di promozione del territorio

Liguria. La Camera di Commercio Riviere di Liguria ha approvato un bando di contributi a sostegno di iniziative, manifestazioni e altri eventi realizzati da soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di promuovere l’economia delle province di Imperia, La Spezia e Savona.

Possono partecipare al bando gli enti pubblici, le associazioni di categoria rappresentate nel consiglio della Camera di commercio e altre associazioni. Il contributo massimo concedibile è compreso tra un massimo di 30.000 e un minimo di 2.000 euro e non potrà essere comunque superiore al 20 per cento del costo complessivo previsto. Sono ammissibili a contributo i progetti promozionali di importo complessivo non inferiore a 20.000 euro. La domanda può essere trasmessa tutto l’anno purché almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

