Festa della donna, il messaggio del Comune di Alassio: “L’8 marzo dev’essere tutto l’anno”

Alassio. ​”Da domani, sabato 6 marzo e fino all’8 marzo illumineremo del colore della mimosa la sede municipale ma vorrei che il messaggio che passasse, e questo non solo per l’8 marzo, per sempre, tutto l’anno, è che violenza fisica o psicologica denunciate. Il rispetto per le donne, non è quello di un giorno e ognuno di noi, nel suo piccolo, può fare molto”.

Così Patrizia Mordente, assessore alle pari opportunità del Comune di Alassio commenta le ultime notizie. “Mi è capitato – aggiunge – di recente di leggere dati sconfortanti di un’associazione del Ponente Ligure che registra il 50% di casi in più di violenza psicologica nei confronti delle donne per non parlare dei femminicidi puntualmente portati alle ribalte mediatiche dai telegiornali nazionali e non. E poi, per l’8 marzo, tutti a pubblicare o regalare mimose. Basta! L’8 marzo deve essere tutto l’anno. Non un giorno”.

