Festival di Sanremo, Toti: “Sempre stato favorevole, organizzarlo è stato un atto di coraggio”

Liguria. Questa sera all’Ariston la quarta puntata del 71° Festival di Saremo, a salire sul palco anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti che premierà il vincitore delle nuove proposte. Nella consueta conferenza stampa, il governatore non ha mancato a fare i complimenti a presentatori e staff per un’edizione che lo stesso Toti ha sempre sostenuto, anche e soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

“Devo complimentarmi con Amadeus, Fiorello e con tutti i loro collaboratori – ha detto – perché fare il festival quest’anno non era un lavoro facile: la sala vuota e la pressione di un paese fuori che vive, proprio in queste ore, un momento ancora di inquietudine. È stato un grande atto di coraggio“.

