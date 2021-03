Ibrahimociv in coda per l’incidente in A10: sale sulla moto di uno sconosciuto per arrivare al Festival

Sanremo. Tra gli “effetti collaterali” del grave incidente di ieri in A10 c’è il fatto che anche Zlatan Ibrahimovic è rimasto bloccato nella lunga coda mentre era diretto a Sanremo per il Festival. Il ragazzo è sveglio, non si è dato per vinto, ha bloccato un motociclista (“Tifoso del Milan”, ha spiegato) e si è fatto dare un passaggio fino all’Ariston, dove è arrivato comunque con circa un’ora e mezzo di ritardo, verso le 23.

Ibra ha anche girato un video a bordo della moto, trasmesso durante il Festival e subito diventato virale.

