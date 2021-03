La protesta dei circoli Arci: “Vogliamo continuare a curare la socialità”

Genova Protesta sotto la pioggia questa mattina per i rappresentanti dei circoli Arci. La mobilitazione si è svolta sotto le prefetture delle diverse province dietro lo slogan “Vogliamo continuare a curare la socialità”.

A Genova i responsabili dell’Arci hanno espresso anche solidarietà con i portuali genovesi oggi in sciopero per rivendicare il rispetto dei contratti in essere da parte dei terminalisti genovesi.

... » Leggi tutto