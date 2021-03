Pro Recco: qualificazione ottenuta, Ortigia liquidata con un 10 a 3

Recco. Con il biglietto per la final eight già in tasca, la Pro Recco fa suo anche il derby italiano di Champions League: a Ostia i biancocelesti si impongono sull’Ortigia per 10-3, centrano la settima vittoria e blindano il primo posto allungando a 6 punti il vantaggio sullo Jug.

Formazione “da campionato” per Hernandez che recupera Figari, schiera il solo Aicardi come centroboa di ruolo e lancia Negri a difendere i pali.

... » Leggi tutto